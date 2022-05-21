Крюгер о равных дистанциях у женщин и мужчин: «Мне бы хотелось продолжать выступать так, как мы это делаем сейчас. Особенно жалко, что убрали скиатлон на 30 км»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер поделился мнением об уравнении длины дистанций у женщин и мужчин.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила предварительный календарь Кубка мира сезона-2022/23, в котором, помимо спринтов, преобладают гонки на 10 и 20 км.
«Мне бы хотелось видеть, что мы продолжим выступать так, как это делаем сейчас.
Особенно жалко, что убрали скиатлон на 30 км. Попробуем побегать один сезон по-новому и посмотрим. Но самое важное для меня, что остался марафон.
Побеждать на более длинных дистанциях престижно, и сам я считаю, что их интереснее всего бежать. Раньше, когда я следил за лыжами по телевизору, а не как спортсмен, мне они казались самыми увлекательными», – сказал Крюгер.