Тириль Венг о равных дистанциях у женщин и мужчин: «Не думаю, что будет интереснее, чем сейчас. Разрывы будут больше, а интриги станет меньше»

Норвежская лыжница поделилась мнением об уравнении длины дистанций у женщин и мужчин.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила предварительный календарь Кубка мира сезона-2022/23, в котором, помимо спринтов, преобладают гонки на 10 и 20 км.

– Мне кажется, разница не такая большая. Сейчас мы пробежим несколько «двадцаток» вместо «десяток». Думаю, будет интересно.

Не знаю, как считают парни. Могу представить, что им немного досадно, что длина дистанций сокращается. Для них, наверное, это хуже, чем для нас. Не хочу говорит за них, но мне кажется, что кое-кто из них считает это неприятным.

У нас будет только один «полтинник» в этом году, и это будет брутально. Интересно посмотреть, насколько тяжело он дастся и станет ли он постоянной частью соревновательной программы.

Если говорить совсем честно, то именно в этом пункте равноправие меня не волнует. Все знают, что парни бегут быстрее. Это прописано черным по белому. Все знают также, что мы способны бежать такие же длинные дистанции, как и парни. Чтобы сохранить атмосферу, мы могли бы бегать гонки с таким же, как у них, временем прохождения дистанции.

Думаю, что большинство положительно отнесется к изменениям, прикольно попробовать что-то новое. Мне кажется, поначалу это может приковать к себе внимание. А потом будет понятно, есть интерес или нет.

50 км для женщин будут, наверное, нудными. У нас на них уйдет, может, на полчаса больше, чем у парней. Тяжело придется тем, кто будет нас сопровождать на протяжении гонки и стоять там с питьем. День будет долгим.

– Думаешь, это внесет вклад в то, чтобы увеличить интерес к женским лыжным гонкам на международном уровне?

– Мне кажется, нет. Не думаю, что будет интереснее, чем сейчас. Разрывы будут больше, а интриги, пожалуй, станет меньше, – сказала Венг.