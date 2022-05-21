Федерация лыжных видов спорта Норвегии не хочет видеть в команде личного сервисмена Клэбо из-за его конфликтности (VG)

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам все еще не подписал контакт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Клэбо выдвигал организации два условия: наличие индивидуальной высотной подготовки и присутствие в команде личного смазчика – Фруде Педерсена.

затягивает вопрос с трудоустройством Педерсена, который, как и остальные сервисмены, получил формальное описание соглашения, однако еще не видел контракта.

Источники VG сообщают, что причиной нежелания федерации видеть Педерсена в команде стала его конфликтность в процессе сотрудничества с другими смазчиками. Уровень напряжения был настолько высок, что сложно представить, как проблема может быть разрешена.

Педерсен отказался комментировать трудоустройство, однако сообщил, что уже начал с Йоханнесом тестирование лыж к предстоящему сезону и планирование работы на ближайший олимпийский цикл.