Тренер норвежских спринтеров: «Сказал Клэбо, что будет непросто построить команду согласно его пожеланиям, но сделать это возможно. Он самый лучший и он – звезда»

Тренер спринтерской группы мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен признался, что у норвежской федерации есть особое отношение к из-за его статуса звезды.

Речь идет о предоставленной ему возможности пропускать сборы команды и провести высотную подготовку в объеме 100 суток.

«Нужно быть честными. У него 48 побед на Кубке мира и уйма медалей главных стартов. Я сказал, что для меня будет непросто построить команду согласно его пожеланиям, но сделать это возможно. Он самый лучший и он – звезда. Мы относимся ко всем одинаково, но ему будет предоставлена возможность это сделать», – сказал Монсен.

Тренер заверил, что остальная часть команды приняла то, что к Клэбо есть особое отношение.

Клэбо планирует провести несколько высотных сборов. Это было его требование к Федерации лыжных видов спорта Норвегии

Клэбо о договоренностях с федерацией: «Было важно уточнить, что я хотел бы иметь с собой смазчика, а также проводить больше времени на высоте»