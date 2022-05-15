Личному сервисмену Клэбо будет предложена работа в команде. Изначально смазчик должен был покинуть сборную

Глава сервис-бригады сборной Норвегии Стейн Улав Снесруд сообщил, что личному сервисмену Йоханнеса Клэбо Фруде Педерсену будет предложена работа в команде.

Ранее сообщалось, что Клэбо все еще не подписал контракт с лыжной федерацией Норвегии. Во время переговоров с организацией у Йоханнеса было два условия: наличие индивидуальной высотной подготовки и присутствие в команде личного сервисмена.

Требование Клэбо обеспечить работу в команде личному смазчику будет удовлетворено. Изначально Педерсен должен был покинуть сборную.

– Уже ясно, продолжит ли работу в сборной Фруде Педерсен?

– Пока нет. Ему и другим сервисменам поступит предложение в течение следующей недели.

– То есть, Фруде Педерсен предложат работу?

– Да, – сказал Снесруд.