Клэбо все еще не подписал контракт с лыжной федерацией Норвегии. Он настаивает на присутствии в команде его личного сервисмена

Йоханнес Клэбо все еще подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на будущий сезон. Норвежец отправился в отпуск в Майами, так и не сделав это.

Во время переговоров центральными были две темы: индивидуальная высотная подготовка Клэбо и присутствие в команде его личного сервисмена Фруде Педерсена.

Вопрос с высотой решился положительно, однако ситуация со смазчиком еще не ясна.

По информации Adresseavisen, изначально Педерсен должен был покинуть сборную, однако Клэбо это не понравилось, и он стал настаивать на его возвращении. Этот пункт был самым проблемным в ходе переговоров.

«Мы работаем над этим делом и надеемся, что все прояснится в конце этой недели», – заявил глава сервиса норвежской команды Стейн Улав Снесруд.

Срок действия предыдущего контракта Клэбо истек 30 апреля. Вопрос может решиться после 12 мая, когда лыжник вернется из отпуска.