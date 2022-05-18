Елена Вяльбе: «В конце июля-начале августа съезжу в Ереван, посмотрю, какие там есть возможности для высотной подготовки»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе рассказала, что летом поедет в Армению, чтобы оценить условия для проведения высотных сборов.   «У нас есть команды, которые в мае ездили на снег, есть команды, которые тренировались на земле. Сейчас все находятся на учебно-тренировочных мероприятиях не на снегу, потому что нет такой возможности. Но нас пандемия уже закалила, мы знаем, как в России в зависимости от времени года вести подготовку. Не думаю, что будет что-то сверхъестественное.

Единственное, что беспокоит – у нас в стране нет баз на той высоте, которая нам нужна. Поэтому в конце июля-начале августа съезжу в Ереван, посмотрю, какие там есть возможности. Китай нас приглашает с распростертыми объятиями, но там 21 день карантин, так что это утопия. «Лаура»? Она очень низко, 1500 метров, нам не подходит», – сказала Вяльбе.

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