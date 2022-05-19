Вероника Степанова о равных дистанциях для мужчин и женщин: «Мало кому будет интересно. Лыжам нужны реформы, но не такие»

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова прокомментировала предложение уравнять длину дистанций у мужчин и женщин.

Накануне Международная федерация лыжных видов ( ) одобрила предложение, 26 мая его должен одобрить совет FIS. Обсуждались дистанции длиной 10, 20 и 50 км.

«Я понимаю, что лыжным гонкам нужны реформы. У нас все меньше спонсоров, призовых, все меньше телезрителей смотрят.

Реформы нужны, но не такие. Кто будет смотреть столь длинную дистанцию? Это сколько нужно умения и внимания не только комментатора, но и всей телетрансляции удерживать зрителя, это очень тяжело. Мало кому будет интересно. Нужна динамика, контактная борьба как в спринте, эстафете», – сказала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места