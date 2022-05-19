Вероника Степанова о равных дистанциях для мужчин и женщин: «Мало кому будет интересно. Лыжам нужны реформы, но не такие»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова прокомментировала предложение уравнять длину дистанций у мужчин и женщин.

Накануне Международная федерация лыжных видов (FIS) одобрила предложение, 26 мая его должен одобрить совет FIS. Обсуждались дистанции длиной 10, 20 и 50 км.

«Я понимаю, что лыжным гонкам нужны реформы. У нас все меньше спонсоров, призовых, все меньше телезрителей смотрят.

Реформы нужны, но не такие. Кто будет смотреть столь длинную дистанцию? Это сколько нужно умения и внимания не только комментатора, но и всей телетрансляции удерживать зрителя, это очень тяжело. Мало кому будет интересно. Нужна динамика, контактная борьба как в спринте, эстафете», – сказала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места

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