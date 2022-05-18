Вяльбе о планах в случае недопуска на Кубок мира: «Начинаем свои соревнования, тот же Кубок России. Календарь меняться не будет»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала о планах сборной на следующий сезон.

«Время сейчас тяжелое, думаешь не то что о годах, а о минутах, часах. Мы находимся в неведении, как будет строиться наша подготовка и будут ли допущены наши до международных стартов. Мы во вторник улетаем, будет совет , конгресс FIS. Может быть, там будут подниматься какие-то вопросы. Может быть, не будут, потому что до начала сезона есть еще время.

Но мы ничего пока не знаем, со всех сторон тишина. Есть люди, с которыми мы общаемся, это те, кто будут голосовать, есть люди, которые против и не хотят, чтобы Россия занимала какие-то позиции. Есть разные мнения, что будет на конгрессе, мы пока не понимаем.

Ближайший старт – летний чемпионат России по лыжероллерам, который пройдет в Тюмени в сентябре. По поводу международных стартов у нас есть план А и план Б. План А – мы готовимся к чемпионату мира, Кубкам мира, на вкатывание поедем в Финляндию и будем дальше выступать.

План Б – начинаем свои соревнования, календарь меняться никак не будет, потому что у нас он насыщенный. Параллельно с Кубком мира у нас проводятся соревнования очень высокого уровня, тот же .

Единственное, если не получится выступать на чемпионате мира, значит в эти же сроки проведем какой-то международный турнир – Игры доброй воли или еще что-то, совместно с белорусами, может быть, китайцами или кто к нам еще приедет. Чтобы спортсмены соревновались. Чемпионат России не будем переносить, все пойдет своим чередом», – сказала Вяльбе.