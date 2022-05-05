Елена Вяльбе не будет сниматься с выборов в совет Международной федерации лыжных видов спорта

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) заявила, что не будет сниматься с выборов в совет Международной федерации лыжных видов (FIS).

«Наша делегация поедет [на выборы]. От нас будут я, Георгий Александрович Мнацаканов, который от нас будет голосовать на выборах, а также наша переводчица Кристина Мнацаканова.

Что касается меня, я поеду пока еще в качестве члена совета FIS, буду участвовать в выборах и сама сниматься не собираюсь. Считаю, что не надо смешивать все и вся, это неправильно.

Безусловно, я понимаю, что у меня будут противники, которые не хотят видеть меня в совете FIS, но также будут и те, кто хотят меня там видеть. Все решат люди, которые будут голосовать.

Мы будет участвовать в очном формате. Билеты куплены, отель забронирован, все идет своим чередом. С логистикой есть проблемы, мы летим через Стамбул, но мне кажется, что присутствовать лично лучше, чем принимать участие заочно.

Как бы ни был хорош интернет, личное общение все равно важно», – сказала Вяльбе.

Выборы нового состава совета пройдут в рамках генеральной ассамблеи организации в Милане 26 мая.