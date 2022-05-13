«Детский ответ. Сложно воспринимать такое серьезно». Кристиансен – Степановой на предложение подобрать ему ездового медведя на Камчатке

Теги сборная Норвегии лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Ветле Шостад Кристиансен Вероника Степанова Биатлон

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен ответил российской лыжнице Веронике Степановой.

Ранее Кристиансен назвал шокирующим выступление Степановой в Кремле.

В ответ лыжница опубликовала фото Кристиансена в футболке с изображением Владимира Путина верхом на медведе и написала: «Ветле, ты был-таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!» 

«Детский ответ. Сложно воспринимать такое серьезно. 

Добраться до Камчатки довольно сложно. Раньше там проходила шоу-гонка, но, вероятно, в ближайшее время ее не будет. Так что вынужден отказаться от предложения», – сказал Кристиансен.

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