Вероника Степанова: «Стараемся делать все, чтобы окружающие не забыли, откуда мы. Я стараюсь делать все для этого, в том числе в соцсетях»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала о выступлениях в нейтральном статусе и настрое на гонки.

«Мы стараемся делать все, чтобы окружающие не забыли, откуда мы. Я на протяжении своей небольшой карьеры стараюсь делать все для этого, в том числе в соцсетях, в общении с болельщиками.

Есть несколько секретов, подробнее может рассказать мой тренер. Самое главное – это настрой. Я не переживаю, у меня нет никаких суеверий, спокойно засыпаю перед гонкой. Просто выхожу на старт и делаю свое дело.

Уже после (волнение) бывает. Когда пересматриваешь – сердцебиение ощущается, а когда делаешь свою работу – волнения нет, потому что знаешь – меня подготовили на все сто», – сказала Степанова на просветительском марафоне «Новые горизонты».