«Выходить на сцену после Пескова и Лаврова – это покруче, чем на лыжню с Йохауг и Непряевой». Степанова об участии в просветительском марафоне «Новые горизонты»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете поделилась ожиданиями от участия в просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Выходить на сцену после , пресс-секретаря президента, и министра иностранных дел – это покруче, чем первый раз на лыжню с Йохауг и Непряевой. Особенно сразу после перелета с Камчатки. Но интересно», – написала Степанова.

Спикерами просветительского марафона также выступят двукратный олимпийский чемпион по плаванию и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию .