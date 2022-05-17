«Выходить на сцену после Пескова и Лаврова – это покруче, чем на лыжню с Йохауг и Непряевой». Степанова об участии в просветительском марафоне «Новые горизонты»

Теги плавание синхронное плавание сборная России лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тереза Йохауг Александра Пацкевич Сергей Лавров Дмитрий Песков сборная России (синхронное плавание) Наталья Непряева Евгений Рылов Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова поделилась ожиданиями от участия в просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Выходить на сцену после Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, и министра иностранных дел Сергея Лаврова – это покруче, чем первый раз на лыжню с Йохауг и Непряевой. Особенно сразу после перелета с Камчатки. Но интересно», – написала Степанова.

Спикерами просветительского марафона также выступят двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные