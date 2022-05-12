Вероника Степанова: «Неужели кто-то думает, что лыжники, кому я раньше везла сувениры с портретом Путина, исчезли? С друзьями в лыжном мире у нас все нормально»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова рассказала о поддержке со стороны иностранных спортсменов.

«Имена тех самых западных спортсменов, что пишут мне слова поддержки, разумеется, я называть не буду без их прямого согласия.

Но неужели кто-то думает, что те лыжники и лыжницы, кому я по их просьбе раньше везла российские сувениры с гербом и флагом и портретом Путина, куда-то исчезли? Нет, конечно.

Кто-то поменял свою точку зрения, но будьте уверены, не все. Кстати, многие ли не в курсе, что наши гоночные перчатки с гербом были самым популярным предметом обмена среди лыжников, по крайней мере моего возраста, все последние годы?

Никто их не выбросил и не сжег их демонстративно. Так что с друзьями в лыжном мире у нас все нормально, поверьте», – сказала Степанова.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

Степанова пошутила о фото Кристиансена в футболке с Путиным: «Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!»

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