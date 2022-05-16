«Знаю, что Лампич уже давно увлечена биатлоном и, вероятно, ищет новое вдохновение». Хаттестад об уходе словенки из лыжных гонок

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, бывший тренер сборной Словении Ула Виген Хаттестад высказался о переходе Анамарии Лампич в биатлон.

«Я слышал какие-то слухи, так что не был слишком удивлен. Знаю, что она уже давно увлечена биатлоном и, вероятно, ищет новое вдохновение.

Насколько она хороша в стрельбе? Ничего об этом не знаю. Но ее сожитель был тренером по биатлону, поэтому считаю, что она немного тренировалась», – отметил Хаттестад.

Словенская лыжница Эва Уревц также считает, что переход Лампич не был большим сюрпризом.

«Жаль, это потеря для словенских лыжных гонок.

Я удивлена, но в то же время не очень. Потому что во время сезона она несколько раз нам говорила, что подумывает о переходе в биатлон.

Не могу за нее отвечать, но насколько я понимаю, речь идет о желании бросить новый вызов, достичь новых целей. Не хочу слишком много говорить об этом, так как не знаю всех деталей. Она должна рассказать об этом сама», – заявила Уревц.

Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте Анамария Лампич переходит в биатлон