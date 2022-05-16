Лотта Венг о переходе Лампич в биатлон: «Это немного шокировало! Странно менять вид спорта за год до домашнего ЧМ, когда ты – претендент на медали»

Норвежская лыжница Лотта Венг оценила решение словенки Анамарии Лампич о переходе в биатлон.

«Это немного шокировало! Странно менять вид спорта за год до домашнего чемпионата мира (в 2023 году соревнования пройдут в словенской Планице – Sports.ru), особенно когда ты – претендент на медали в классическом спринте.

Может, ей нужны какие-то перемены, чтобы сохранить мотивацию, но я бы сказала, что домашний ЧМ – уже достаточная мотивация.

Будет трудно. Но интересно понаблюдать, и я буду болеть за нее!» – сказала Венг.

Трехкратный призер ЧМ в лыжном спринте Анамария Лампич переходит в биатлон