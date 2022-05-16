Лампич о переходе из лыж в биатлон: «Хочу сделать все, чтобы стать одной из лучших. Не будь я так уверена, я бы даже не решилась на это»

Словенская лыжница Анамария Лампич объяснила свое решение о переходе в биатлон.

«После окончания сезона я много думала о дальнейших действиях. Могу сказать, что я показывала хорошие результаты, а в этом году реализовала все планы, кроме олимпийской медали – она была достижима, но мне, к сожалению, не удалось ее получить.

На протяжении всех сезонов я хорошо прогрессировала – как физически, так и в плане результатов. У меня есть победы на этапах Кубка мира, подиумы, медали чемпионатов мира, а также Малый хрустальный глобус, второе и третье места в зачетах спринтов.

Жизнь продолжается, и думаю, что я отдала лыжным гонкам почти все, что могла. У каждого из нас наступает момент, когда нужно принять важное решение. Знаю, что могу добиться намного большего в лыжах, но верх взяли другие стремления. Я выбираю биатлон и хочу сделать все, чтобы стать там одной из лучших.

Не будь я так уверена, что смогу добиться успеха в этом виде спорта, я бы даже не решилась на это», – рассказала 26-летняя Лампич.