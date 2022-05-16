Елена Вяльбе: «Вопрос участия россиян на международных соревнованиях нигде не поднимался. В повестке конгресса FIS он не стоит»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с отстранением россиян от международных стартов.

«Сейчас пока на данный момент вопрос участия россиян на международных соревнованиях нигде не поднимался. Буквально на днях, 6 мая, был совет FIS. Эти вопросы не поднимались нигде, так что трудно что-то говорить. В повестке дня самого конгресса этот вопрос не стоит. Нам ничего не говорили», – сказала Вяльбе.

«У нас на самом деле очень рабочая, конструктивная обстановка. Как раньше общались (с FIS), так и общаемся, работаем. Сейчас проходили все комитеты, практически во всех комитетах, у нас их шесть, как вы знаете. Наши представители везде были.

Никто никому не задает никаких вопросов, не выражает претензий. Мы между собой общаемся хорошо, на том же уровне, что и общались ранее. Поэтому никакого давления не чувствуем со стороны FIS или со стороны наших коллег из других федераций», – отметила глава ФЛГР.

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