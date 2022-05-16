Вяльбе об идее уравнять дистанции: «Это все утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились мужчинами, но решили, что они женщины»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об идее уравнять длину дистанций у женщин и мужчин, а также об участии трансгендеров в спорте.

Ранее с таким предложением выступили в комитете по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Я свое мнение по этому поводу уже говорила, и не раз. То, что предлагают наши коллеги – это все утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины.

Таким образом мы просто похороним женский спорт. Если понадобится еще раз где-то это сказать или высказаться где-то, то я еще раз скажу. Я свою позицию по этому поводу изменять не буду. Так что российская сторона против», – сказала Вяльбе.