Вяльбе об идее уравнять дистанции: «Это все утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились мужчинами, но решили, что они женщины»

Теги ФЛГР FIS Елена Вяльбе ЛГБТ Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об идее уравнять длину дистанций у женщин и мужчин, а также об участии трансгендеров в спорте.

Ранее с таким предложением выступили в комитете по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Я свое мнение по этому поводу уже говорила, и не раз. То, что предлагают наши коллеги – это все утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины.

Таким образом мы просто похороним женский спорт. Если понадобится еще раз где-то это сказать или высказаться где-то, то я еще раз скажу. Я свою позицию по этому поводу изменять не буду. Так что российская сторона против», – сказала Вяльбе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные