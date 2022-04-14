Депутат Свищев: «Типичная риторика в отношении российских спортсменов добралась и до Вяльбе. Поразительно, как хотят избавиться от основного конкурента»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал противников Елены Вяльбе, которая планирует переизбираться в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее главы лыжных федераций Швеции, Финляндии и Польши выступили против участия Вяльбе в выборах.   «Типичная в последнее время риторика в отношении российских спортсменов добралась и до Елены Вяльбе.

Поразительно, как хотят избавиться от основного конкурента. Вяльбе и ее подопечные уже несколько Олимпийских игр подряд наводят фурор, собирают все медали.

Мы рассчитываем, что Вяльбе переизберется в руководящие органы FIS и продолжит там продуктивную работу», – сказал Свищев.

Против переизбрания Вяльбе в совет FIS выступила глава Федерации лыжных видов спорта Швеции

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