Светлана Журова: «Кристиансен думает, что Степанову попросили так высказаться. Значит, его тоже могли попросить»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена о речи Вероники Степановой в Кремле.

«Они совершенно не хотят видеть, что происходит. Они и смотрят в контексте своей пропаганды, не видят обратную сторону. Их сложно обвинить, потому что живут в своей реальности. Поэтому тот, кто понимает, что может в дальнейшем все измениться, старается высказываться сдержаннее.

Кристиансен думает, что Степанову попросили так высказаться. Тогда у меня встречный вопрос: а не попросили ли их? Значит, его тоже могли попросить это прокомментировать. Так что я считаю, что спортсменам надо быть аккуратными.

Вероника благодарила Путина за то, что государство очень много вложило сил для спортсменов на Олимпиаде, в отличие от других стран. У нас как раз государство помогает топовым спортсменам, и это правда. Поэтому ребята абсолютно искренне благодарят президента, Минспорта, ОКР и своих спонсоров.

Она же не за другое благодарила, а за это. Что она такого сказала? Иностранные атлеты же тоже благодарят руководителей. То же самое и мы, чем мы отличаемся от иностранных спортсменов?

А вот отношение к Путину со стороны иностранцев – это уже отдельный вопрос. Но Вероника искренне поблагодарила за помощь. Людям, вообще-то, свойственно благодарить, когда им помогают. Кристиансен же сам ходил в футболке с Путиным. К сожалению, у них сейчас такая пропаганда», – сказала Журова.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле