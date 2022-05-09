Анфиса Резцова о словах Кристиансена про Степанову: «Вероника не должна обращать внимания на эти высказывания. Норвежцы нас боятся, мы самая сильная держава»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала слова норвежца , который назвал шокирующей речь лыжницы Вероники Степановой в Кремле.

«Меня вообще не волнует, что там Кристиансен говорит и какие делает заявления. Молодец Степанова, что так сказала, и дай бог, чтобы она говорила от сердца.

В сегодняшней ситуации, когда с российскими спортсменами так поступают, она держит наше знамя впереди, и все мы будем его держать обязательно, как бы нас ни осуждали, ни говорили, кому что нравится и кому что не нравится.

Это наша страна, и Вероника общалась с нашим президентом, а не с Кристиансеном. Она умница. Она достаточно молодая спортсменка, которая не подвела лыжную державу и команду, она имела право говорить именно так.

Вероника не должна обращать внимания на эти высказывания. Норвежцы нас боятся, мы самая сильная держава. Во все времена так было, есть и будет, сколько бы нам палок в колеса ни вставляли, как бы ни мешали на лыжне, что бы про нас ни говорили, мы все равно сильнее их. Поэтому они так высказываются.

Не знаю, как Вероника отреагирует, но она боец, которая показала это своим результатом. Мы и дальше будем говорить, что мы самые сильные и не дадим нас опозорить и опустить российское знамя на задний план», – сказала Резцова.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле