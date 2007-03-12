Норвежец Кристиансен выложил в инстаграм фото в футболке с изображением Путина на медведе

Норвежский биатлонист в соцсети разместил свой снимок, на котором он запечатлен в футболке с изображением президента России Владимира Путина на медведе.

«Все готово к финалу сезона в России ❤️», – подписал фото спортсмен.

Норвежец в комментарии изданию NRK отметил, что к данному фото следует относиться с долей юмористического скепсиса.

В Тюмени с 22 по 25 марта пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону, который бойкотируют сборный Канады, США и Чехии, а также некоторые биатлонисты других стран.