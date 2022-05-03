Клэбо планирует провести несколько высотных сборов. Это было его требование к Федерации лыжных видов спорта Норвегии

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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо в межсезонье планирует провести 3-4 высотных сбора минимум по 20 дней. 

По информации TV2, одно из требований Клэбо перед подписанием контракта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии заключалось в том, чтобы ему были организованы такие сборы.

Для остальной части норвежской лыжной команды сборы на высоте не предусмотрены. 

«Я думаю, что стану еще лучше. А время покажет, был ли я прав. Я подумывал протестировать это ранее, но попытку остановила пандемия. Сейчас же, считаю, такая возможность есть.

И хотя будущей зимой чемпионат мира пройдет не в условиях высоты, я решил провести полноценную высотную подготовку с целью просто-напросто попробовать стать еще лучше как лыжник к чемпионату мира в Планице.

В моих планах по пребыванию на высоте заложено также, что это этап подготовки к чемпионату мира в Тронхейме и Олимпийским играм в Италии», – рассказал Клэбо.

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