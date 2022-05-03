Клэбо о договоренностях с федерацией: «Было важно уточнить, что я хотел бы иметь с собой смазчика, а также проводить больше времени на высоте»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что достиг договоренностей с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Формально контракт лыжника с федерацией еще не подписан.

– Мне кажется, обе стороны очень довольны. Мы не подписали соглашение, но достигли согласия об основных условиях. Останется только доработать детали.

– Чего касаются эти детали?

– Для меня было важно уточнить, что я хотел бы иметь с собой моего смазчика. Мы потратили очень много времени на этот пункт. Также у меня есть желание проводить больше времени на высоте. В конце концов и тут тоже все разрешилось, и это самое главное.

– Какие альтернативы у тебя были, если бы ты не попал в команду?

– Никаких альтернатив не было. Мой план все время предусматривал нахождение в команде. Других планов не было. Мы трудились в течение 6 недель. Я очень рад, что могу стоять здесь на презентации команды, – сказал Клэбо.

Завтра норвежец отправится в отпуск в Майами с друзьями.