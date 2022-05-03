Клэбо о договоренностях с федерацией: «Было важно уточнить, что я хотел бы иметь с собой смазчика, а также проводить больше времени на высоте»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо рассказал, что достиг договоренностей с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

Формально контракт лыжника с федерацией еще не подписан.

– Мне кажется, обе стороны очень довольны. Мы не подписали соглашение, но достигли согласия об основных условиях. Останется только доработать детали.

– Чего касаются эти детали?

– Для меня было важно уточнить, что я хотел бы иметь с собой моего смазчика. Мы потратили очень много времени на этот пункт. Также у меня есть желание проводить больше времени на высоте. В конце концов и тут тоже все разрешилось, и это самое главное.

– Какие альтернативы у тебя были, если бы ты не попал в команду?

– Никаких альтернатив не было. Мой план все время предусматривал нахождение в команде. Других планов не было. Мы трудились в течение 6 недель. Я очень рад, что могу стоять здесь на презентации команды, – сказал Клэбо.

Завтра норвежец отправится в отпуск в Майами с друзьями.

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