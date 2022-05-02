Клэбо еще не подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что пока не подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на сезон-2022/23.
Клэбо вошел в состав национальной команды на будущий сезон.
«Контракт не подписан, но есть договоренность о том, как он должен выглядеть. Мы прошли долгий путь.
Не думаю, что хочу вдаваться в подробности. Речь идет не о финансах, а о том, чтобы оптимизировать работу», – сказал Клэбо.
Клэбо, Эвен Нортуг, Тонсет, Фоссесхолм, Хага вошли в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23