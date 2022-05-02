Клэбо еще не подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что пока не подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на сезон-2022/23.

Клэбо вошел в состав национальной команды на будущий сезон.

«Контракт не подписан, но есть договоренность о том, как он должен выглядеть. Мы прошли долгий путь. 

Не думаю, что хочу вдаваться в подробности. Речь идет не о финансах, а о том, чтобы оптимизировать работу», – сказал Клэбо. 

Клэбо, Эвен Нортуг, Тонсет, Фоссесхолм, Хага вошли в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные