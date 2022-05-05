Вяльбе об уходе Крамера из сборной России: «Жаль, что все так получилось, но от нас тут ничего не зависело»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о том, что бывший тренер российских лыжников Маркус Крамер возглавил сборную Италии.

«Хочу пожелать Маркусу удачи на новом посту, я знаю ребят, с которыми он будет работать. Мы к ним очень хорошо относимся, как и ко всем своим конкурентам.

Я была рада работать с ним, он очень многое сделал для наших молодых тренеров. Я рада, что у него теперь есть олимпийские чемпионы (Сергей Устюгов и Юлия Ступак). В целом, я считаю, что мы очень плодотворно все эти годы работали. Жаль, что все так получилось, но от нас тут ничего не зависело.

Благодаря Маркусу я теперь знаю менталитет иностранцев, как работают иностранные тренеры. Это много всего интересного. Я ему очень благодарна, считаю, что у нас была очень хорошая работа и команда. К тому же из его группы вышло двое тренеров, у которых теперь свои группы, это очень круто.

Все, что нам нужно, мы от него получали. Надеюсь, что и он многое получил. Надеюсь, мы будем видеться и общаться, мы и сейчас созваниваемся и общаемся», – сказала Вяльбе.

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