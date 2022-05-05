Ившин о сравнениях с Большуновым: «Реагирую нейтрально на подобные комментарии, не придаю особого значения. У меня есть свое дело»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Вероника Степанова Александр Ившин Лыжи

Трехкратный чемпион мира среди юниоров по лыжам Александр Ившин рассказал, как воспринял досрочное завершение сезона, а также поделился мнением насчет сравнений с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

 Как восприняли новости о том, что не выступите на Кубке мира в этом сезоне?

– Честно говоря, был расстроен. Потому что появилась такая возможность, но тут же обрушилась. Дебютировать на этапе Кубка мира в 19 лет – это, наверное, мечта любого юниора. Из-за стечения обстоятельств это сделать не получилось. В целом, понимал, что на этом жизнь не заканчивается. Есть и другие старты. Надо к ним готовиться. Не важно, Кубок мира, старт в республике или в России. Они несут в себе одинаковую нагрузку.

– У нас часто талантливых юниоров сравнивают с Большуновым. Вас с ним сравнила коллега Вероника Степанова. Как вы к этому отнеслись?

– Я не видел комментарий Вероники, первый раз слышу. Реагирую нейтрально на подобные комментарии, не придаю особого значения. У меня есть свое дело. Работаю в этом ключе.

– Что ждете от нового сезона?

– Пока сложно сказать, потому что неизвестно, каким он будет. Многие говорят, что не будет возможности участвовать в соревнованиях на международной арене и останутся только российские старты. Но, возвращаясь к словам Вероники Степановой: мы замотивированы. У нас есть высокая конкуренция, значит, и скорости будут высокими.

Готовы выступать в России. По сути, я все сезоны до этого участвовал только во внутренних стартах, за исключением первенств мира среди юниоров. Основную часть сезона проводили на кубках и чемпионате России, – сказал Ившин.

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