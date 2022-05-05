Ившин о сравнениях с Большуновым: «Реагирую нейтрально на подобные комментарии, не придаю особого значения. У меня есть свое дело»

Трехкратный чемпион мира среди юниоров по лыжам рассказал, как воспринял досрочное завершение сезона, а также поделился мнением насчет сравнений с трехкратным олимпийским чемпионом .

– Как восприняли новости о том, что не выступите на Кубке мира в этом сезоне?

– Честно говоря, был расстроен. Потому что появилась такая возможность, но тут же обрушилась. Дебютировать на этапе Кубка мира в 19 лет – это, наверное, мечта любого юниора. Из-за стечения обстоятельств это сделать не получилось. В целом, понимал, что на этом жизнь не заканчивается. Есть и другие старты. Надо к ним готовиться. Не важно, мира, старт в республике или в России. Они несут в себе одинаковую нагрузку.

– У нас часто талантливых юниоров сравнивают с Большуновым. Вас с ним сравнила коллега . Как вы к этому отнеслись?

– Я не видел комментарий Вероники, первый раз слышу. Реагирую нейтрально на подобные комментарии, не придаю особого значения. У меня есть свое дело. Работаю в этом ключе.

– Что ждете от нового сезона?

– Пока сложно сказать, потому что неизвестно, каким он будет. Многие говорят, что не будет возможности участвовать в соревнованиях на международной арене и останутся только российские старты. Но, возвращаясь к словам Вероники Степановой: мы замотивированы. У нас есть высокая конкуренция, значит, и скорости будут высокими.

Готовы выступать в России. По сути, я все сезоны до этого участвовал только во внутренних стартах, за исключением первенств мира среди юниоров. Основную часть сезона проводили на кубках и чемпионате России, – сказал Ившин.