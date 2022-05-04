Клэбо о ситуации на Украине: «Не думал, что такое может произойти в 2022 году. Мне трудно говорить об этом, потому что я не знаю, что сказать»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о ситуации на Украине.

«Думаю, что вся эта ситуация ужасна. Мы это абсолютно не поддерживаем.

Мне кажется, что ситуация в целом сложная. Считаю, что смешивать политику и спорт – это очень сложное сочетание. Я чувствую, что говорю за всех, когда утверждаю, что спортсмену трудно погрузиться в эту проблематику», – сказал Клэбо.

Также он поделился мнением о церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом РФ Владимиром Путиным и получили государственные награды.

«В отдельные случаи трудно вникнуть. Когда политика и спорт смешиваются, как это происходит, это невероятно сложно. Мне трудно понять, как к этому относиться.

Если быть честным, я не думал, что такое может произойти в 2022 году. Как я уже сказал, мне трудно говорить об этом, потому что я не знаю, что сказать», – отметил Клэбо.

Наши олимпийцы в Кремле: к Путину попали только чемпионы (им советовали не брать телефоны), Валиевой налили лимонад вместо шампанского