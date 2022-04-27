Глеб Ретивых: «Когда нас отстранили с последних этапов Кубка мира, мне пришло с десяток сообщений от иностранных спортсменов. Все сожалели, что так произошло»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Глеб Ретивых Политика Йоханнес Клэбо Лыжи

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов после отстранения сборной России.

– Вы успели еще после Олимпиады съездить в Лахти, пробежать этап Кубка мира. Чувствовалось, что россиян там начали ненавидеть?

– Я думаю, все спортсмены говорят, что были такие персонажи, которые нелестно отзывались о русской нации. От спортсменов никакого негатива в мой адрес и в адрес сборной команды я не слышал. Я даже не читал интервью, в которых спортсмены что-то говорили конкретно в адрес нашей сборной. Но были простые болельщики в Финляндии и Норвегии, которые позволяли себе негатив в наш адрес. Было неприятно.

– Оскорбляли?

– Да. Были моменты, когда фуру нашей сборной бутылками закидали и раскрасили. Всем же не объяснишь, что мы не имеем отношения к тем событиям, что происходят в мире. Но с 2014 года, а именно с Олимпиады в Сочи спорт – это именно то, через что ведется воздействие в политических играх. Получается, именно спортсмены оказываются крайними. Если их допускают до соревнований, то без флага и гимна, а теперь вообще не допускают. Печально, что у нас спорт не вне политики.

– Вы сказали, что даже в интервью зарубежных спортсменов не читали резких слов. А как же высказывания норвежцев, в том числе и совсем недавние?

– Хочу в очередной раз донести людям, что не стоит воспринимать информацию на 100 процентов так, как это написано. Есть пример, который это подтверждает.

Когда началась эта ситуация и мы выступали в Лахти, норвежцы начали высказываться. Дошло и до Йоханнеса Клэбо. После соревнований один представитель нашей сборной подошёл к нему и спросил: «Что происходит? Почему ты так говоришь?». А с Йоханнесом всегда ходит представитель команды, его личный или федерации – неважно. Так Клэбо дал понять, что он не может говорить, когда рядом уши, он не может говорить то, что действительно думает. Поэтому критиковать по какой-то статье – это не очень хорошо.

Даже когда мы покинули Норвегию, когда было принято решение, что нас отстранили с последних этапов Кубка мира, мне пришло с десяток сообщений от иностранных спортсменов. Все сожалели, что так произошло, и говорили не принимать на свой счет. Они – адекватные спортсмены, и все понимают, что им неинтересно выступать, когда нет одной из сильных стран, – сказал Ретивых.

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