Глеб Ретивых: «Когда нас отстранили с последних этапов Кубка мира, мне пришло с десяток сообщений от иностранных спортсменов. Все сожалели, что так произошло»

Российский лыжник рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов после отстранения сборной России.

– Вы успели еще после Олимпиады съездить в Лахти, пробежать этап Кубка мира. Чувствовалось, что россиян там начали ненавидеть?

– Я думаю, все спортсмены говорят, что были такие персонажи, которые нелестно отзывались о русской нации. От спортсменов никакого негатива в мой адрес и в адрес сборной команды я не слышал. Я даже не читал интервью, в которых спортсмены что-то говорили конкретно в адрес нашей сборной. Но были простые болельщики в Финляндии и Норвегии, которые позволяли себе негатив в наш адрес. Было неприятно.

– Оскорбляли?

– Да. Были моменты, когда фуру нашей сборной бутылками закидали и раскрасили. Всем же не объяснишь, что мы не имеем отношения к тем событиям, что происходят в мире. Но с 2014 года, а именно с Олимпиады в Сочи спорт – это именно то, через что ведется воздействие в политических играх. Получается, именно спортсмены оказываются крайними. Если их допускают до соревнований, то без флага и гимна, а теперь вообще не допускают. Печально, что у нас спорт не вне политики.

– Вы сказали, что даже в интервью зарубежных спортсменов не читали резких слов. А как же высказывания норвежцев, в том числе и совсем недавние?

– Хочу в очередной раз донести людям, что не стоит воспринимать информацию на 100 процентов так, как это написано. Есть пример, который это подтверждает.

Когда началась эта ситуация и мы выступали в Лахти, норвежцы начали высказываться. Дошло и до . После соревнований один представитель нашей сборной подошёл к нему и спросил: «Что происходит? Почему ты так говоришь?». А с Йоханнесом всегда ходит представитель команды, его личный или федерации – неважно. Так Клэбо дал понять, что он не может говорить, когда рядом уши, он не может говорить то, что действительно думает. Поэтому критиковать по какой-то статье – это не очень хорошо.

Даже когда мы покинули Норвегию, когда было принято решение, что нас отстранили с последних этапов Кубка мира, мне пришло с десяток сообщений от иностранных спортсменов. Все сожалели, что так произошло, и говорили не принимать на свой счет. Они – адекватные спортсмены, и все понимают, что им неинтересно выступать, когда нет одной из сильных стран, – сказал Ретивых.