Йоханнес Клэбо еще не подписал контракт с норвежской федерацией на следующий сезон

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо еще не договорился о контракте с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на сезон-2022/23.

В случае, если спортсмен откажется от соглашения без особых обстоятельств, он не сможет выступать за сборную на соревнованиях.

«Могу подтвердить, что у нас идет диалог, цель которого – найти решение. Но к этому мы еще не пришли.

Мы пытаемся урегулировать вопрос. Надеемся, что это удастся и в этот раз. Мы ведем переговоры напрямую с федерацией», – рассказал отец и менеджер лыжника Хокун Клэбо, не уточнив причину разногласий.