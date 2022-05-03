Вероника Степанова: «Мы, русские, желаем добра своей стране, несмотря ни на что. Поддерживать Родину во время потрясений – одно из наших убеждений»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала об интересе со стороны западных журналистов после своей речи на церемонии чествования олимпийцев в Кремле.

«С того дня, как я выступила на приеме в Кремле в честь российских олимпийских чемпионов, западные журналисты засыпают меня просьбами о дальнейших комментариях. С некоторыми из этих журналистов мне довелось познакомиться лично, что, возможно, и сформировало у них какое-то мнение обо мне.

У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то «другой русской»? Наивность!

Слушайте и внимайте: мы, русские, желаем добра своей стране, несмотря ни на что. Одно из наших убеждений – поддерживать Родину во время потрясений.

Если у вас, уважаемые западные журналисты, есть проблемы с пониманием этого, то, возможно, вам следует заняться независимым размышлением о том, почему мы так уверены, что победим все трудности. И, может быть, перестать верить в мифы, которые вы сами в западных СМИ создали и продолжаете «увековечивать»?

P.S. Я очень не люблю говорить «мы» вместо «я», но ничего, кроме поддержки и одобрения от окружающих, с тех пор, как я выступила в Кремле, я не встречала. Таким образом, «мы», – написала Степанова.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле