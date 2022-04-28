Александр Тихонов: «Лотта Венг – это отмороженная баба! Норвежцы самые великие скандалисты. Степанова им нос утерла – здорово!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал норвежскую лыжницу Лотту Венг за слова о Веронике Степановой.

Ранее Венг заявила, что шокирована речью россиянки на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

– Это отмороженная баба! Я к норвежцам по-хорошему не относился никогда. Они самые великие скандалисты. Даже про меня говорили, что Тихонов выступал под допингом, я же обыгрывал их все время.

Только норвежцы могли так сказать, больше никто. Степанова им нос утерла – здорово! Пусть старается, тренируется и еще доказывает. А норвежцы самые большие скупердяи и спекулянты.

Дай им миллиард, будут на кусок хлеба просить денег. Вероника пусть не обращает внимание. Степанова молодец – она поддерживает своего президента.

– Венг действительно так считает, или ее слова несамостоятельны?

– Наверняка. По предсказаниям всех старцев, по итогу скандинавы будут иметь плачевные последствия.

Я их всех предупреждал: не будите русского медведя. Разбудили – теперь запасайтесь туалетной бумагой!» – сказал Тихонов.

Норвежка Лотта Венг о речи Степановой на встрече с Путиным: «Это шокирует. Трудно поверить, что это ее собственное мнение»

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле