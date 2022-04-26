Вероника Степанова на встрече с Путиным: «На моих глазах Россия стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, но мы обязательно победим»

Олимпийская чемпионка в лыжах поблагодарила президента России Владимира Путина за интерес к спорту.

Сегодня победители Пекина-2022 встретились с Путиным и получили награды за выступление на Играх. Степанова получила «Орден Дружбы».

«Я ровесница века, родилась в январе 2001-го. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно.

Но мы на правильном пути и мы обязательно победим, как победили на .

Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю. Спасибо», – сказала Степанова.