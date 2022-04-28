Норвежка Лотта Венг о речи Степановой на встрече с Путиным: «Это шокирует. Трудно поверить, что это ее собственное мнение»

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Норвежская лыжница Лотта Венг прокомментировала речь олимпийской чемпионки Вероники Степановой на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде.

Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю», – сказала Степанова.

«Это немного шокирует. Совсем не похоже на то, что мы видим со своей стороны. Трудно поверить, что это ее собственное мнение. У нее сложилась совсем не такая картина ситуации, как у нас. Она, видимо, не видит того, что видим мы.

Хочу ли я соревноваться с ней на трассе после этого? Я особо об этом не думала. Я считала, что нужно разделять политику и спорт. Но в России, да и в других странах тоже, видимо, между политикой и спортом очень плавный переход.

Я бы хотела, чтобы они дистанцировались от всего этого. Но нам нужно смотреть на ситуацию и с их точки зрения: мы уже видели, что людям, которые проявляли смелость, потом приходилось нелегко», – рассказала Венг.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

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