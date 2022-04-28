Шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с Большуновым, несмотря на отстранение россиян

Шведский производитель лыжного инвентаря SkiGo продолжит сотрудничество с Александром Большуновым, несмотря на отстранение россиян от международных стартов.

Компания подписала соглашение с лыжником в начале января. Глава и основатель SkiGo Кристер Майбек обещал позже дать комментарий по данной ситуации.

В частности, SkiGo производит мази, лыжные палки, инструменты и одежду для беговых лыж.

«Не думаю, что общественность считает, будто все компании должны разорвать отношения с частными лицами из России. Не вижу в этом такой уж большой проблемы.

Продолжать сотрудничество становится труднее. Но, кажется, лишь из-за того, что ты русский по определению, некоторые люди думают: где бы ты ни жил, и если ты являешься русским, ты должен нести за это ответственность.

Я вижу в этом весьма неприятный сценарий», – заявил эксперт по брендам Никлас Тернер Оловзон в интервью Expressen.

Ранее французский производитель лыж Rossignol, на лыжах марки которой выступает Большунов, приостановил сотрудничество с российскими спортсменами.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

Большунов в форме сборной СССР разозлил собственного спонсора. Фото пропали из инстаграма Александра, но уже поздно