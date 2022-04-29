Владимир Путин поздравил Галину Кулакову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам .

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Галина Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы.

В Вашей биографии множество ярких достижений, олимпийских триумфов, побед на престижнейших международных состязаниях, которых Вы добились благодаря таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру.

Эти успехи служат достойным примером для нынешнего поколения спортсменов, вдохновляют молодежь активно заниматься физической культурой, приобщаться к здоровому образу жизни», – говорится в тексте телеграммы.