Владимир Путин поздравил Галину Кулакову с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Галину Кулакову

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Уважаемая Галина Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы настоящая легенда, гордость отечественной лыжной школы.

В Вашей биографии множество ярких достижений, олимпийских триумфов, побед на престижнейших международных состязаниях, которых Вы добились благодаря таланту, исключительной работоспособности и волевому характеру.

Эти успехи служат достойным примером для нынешнего поколения спортсменов, вдохновляют молодежь активно заниматься физической культурой, приобщаться к здоровому образу жизни», – говорится в тексте телеграммы.

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