Дмитрий Губерниев: «Неловко, что главы Федерации лыжных гонок России нет на юбилее Кулаковой. Думаю, Галина Алексеевна заслуживает присутствие Вяльбе»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от празднования 80-летия лыжницы , которое состоялось в Ижевске.

«Я дал волю эмоциям. Впереди День победы. Вспомнил своего дедушку Валентина Степановича Губерниева, который не успел повоевать с немцами, повоевал с японцами. Был телефонистом на передовой, в артиллерии. У меня два человека, которые тесно связаны с дедушкой. Это Василий Семенович Лановой. Когда мы с дедом смотрели фильм «Офицеры», у меня слезы накатывались на глаза.

Но с дедом у меня связана история, которая переплетена и с Кулаковой. После Олимпиады в Лейк-Плейсиде мы с ним вместе смотрели то ли чемпионат, то ли кубок союза, где была одна из последних гонок Галины Алексеевны. Как-то я вспомнил это сегодня и растрогался. Очень сложно было сдержать эмоции.

Я очень тронут, что она лично изъявила желание, чтобы я вел юбилей. Для меня это имеет огромное значение. Молодец Удмуртия, что сделала такой праздник. Полный стадион, не все желающие смогли попасть. Все это сплелось в единый чувственный клубок. Главное, что мы подарили людям праздник. Очень много молодежи, очень много детей. Это самое главное наше достижение.

Мне очень обидно, что республика Коми вообще никак не отметила 70-летний юбилей . Посмотрите, что сделала Удмуртия на юбилей Кулаковой! А это сопоставимые величины. Раиса Петровна и Галина Алексеевна для меня безусловно кумиры, великие спортсменки и гордость земли русской.

Молодцы, что приехали поддержать Легков, Ретивых, Зимятов с Завьяловым. И мне неловко от того, что нет главы Федерации лыжных гонок России. Думаю, что Галина Алексеевна заслуживает присутствие на этом мероприятии Елены Валерьевны», – сказал Губерниев.