Йоханнес Клэбо: «Считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения. Мы тоже несем за них ответственность»

Норвежский лыжник отреагировал на заявление Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по поводу участия россиян в мартовских этапах Кубка мира.

FIS не планирует отстранять россиян от соревнований под эгидой организации.

«Я еще не решил, что буду делать. Очень многое происходит, но я готовлюсь к тому, чтобы делать свою работу. То есть выступить в Драммене и Холменколлене. А потом посмотрим.

Я уважаю то, что норвежская федерация предупредила, что участие России в соревнованиях на территории Норвегии нежелательно из-за текущей ситуации. Я настроен очень критически относительно того, что FIS решила не отстранять Россию. Им следовало поступить так же, как , то есть отказать им в участии.

Считаю, что проявляет слабость и трусость, и это ставит нас, спортсменов, в сложную ситуацию. FIS следовало урегулировать это. FIS усложняет все для нас, лыжников, к сожалению.

В ближайшие дни многое может произойти. Но меня также волнует то, чтобы к российским лыжникам относились с уважением на норвежской земле. Их нельзя подвергать какому-либо виду травли.

Я считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения, ни в Драммене, ни в Холменколлене. Мы тоже несем за них ответственность», – сказал Клэбо.