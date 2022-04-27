Глеб Ретивых: «Случились определенные вещи перед первым этапом Кубка мира, о которых я бы не хотел рассказывать. Следовало вернуться домой, а я бегал каждую неделю»

Российский лыжник рассказал о проблемах, которые случились с ним перед сезоном.

– Глеб, сезон у вас какой-то странный получился. Ожидали, что так все сложится?

– Я этого не ожидал. Лето вообще было прекрасным у меня. Я неоднократно говорил про то, что провел перед сезоном один из лучших летних периодов подготовки. Но потом случились определенные вещи на вкатке и перед первым этапом Кубка мира, о которых я бы не хотел рассказывать.

Об этом знают один-два человека, кто со мной жил в то время – и . С этого периода все пошло не так, как я планировал. Мне просто не хватило времени, чтобы вновь прийти в себя и набрать нормальную форму. Следовало вернуться домой, а я вынужден был выступать, у меня не было ни малейшего перерыва. Я бегал, несмотря ни на что, каждую неделю.

– Вы не хотите рассказывать о причинах, но иногда полезно выговориться. Или боитесь, что все будет воспринято как оправдание нелучшим результатам?

– В моих интервью люди всегда ищут какие-то оправдания. Я знаю об этом. Для болельщиков никакие объяснения не приемлемы, им нужен результат. Всегда так было. Может быть, когда-нибудь я расскажу, почему не получилось перед Олимпиадой. Сейчас это ни к чему. Я спокойно пережил эту Олимпиаду, не опускал руки и даже подготовился к этапу Кубка мира в Лахти. Все идет своим чередом, как, видимо, и должно быть.

– Но ведь не все шло своим чередом, разве не так?

– Знаете, бывают в жизни моменты, когда ты ничего сделать не можешь. Не буду рассказывать подробности. Самое главное, что сейчас все живы и здоровы, а что было, то прошло. Цепочка событий привела к тому, что в итоге и произошло. Я не попал на Игры-2022, хотя было очень много надежд и ожиданий.

– Вы понимаете, как избежать подобных проблем при подготовке к следующему сезону?

– Я вообще не хочу, чтобы такие проблемы были у кого бы то ни было. Этого невозможно избежать, это может случиться в любой семье в любой день недели, дня, ночи. Не хочу об этом говорить, потому что для меня это выглядело как какой-то страшный фильм. Я даже представить не мог, что такое может быть. Здесь никто не застрахован. Чтобы было более понятно, если у спортсмена перегружена центральная нервная система, он не покажет ни какого результата, каким бы сильным ни был и как бы ни пытался это скрыть.

– Крамер и Вяльбе были в курсе этих проблем?

– Я уверен, что Елена Валерьевна не знала ни о чем. Об одной проблеме знал Маркус, и он это узнал только вечером после финиша первого этого Кубка мира. Знали только Сергей и Артем, которые меня поддерживали во всем. Но человеческий мозг устроен так, что пока ты сам не справишься с этим, ничего не получится. Я не мог себе позволить четыре дня просто не тренироваться, потому что каждую неделю шли соревнования…

Таковы реалии жизни. Недавно посмотрел интервью с Дмитрием Нагиевым, который рассказывал, что он испытывал, когда за полчаса до прямого эфира ему сообщили о смерти мамы. Так вот, когда люди приходят на концерт, юмористическое шоу или развлекательные программы, человек, который перед ними выступает, должен развеселить эту публику. Людям абсолютно все равно, что у него происходит в душе, они заплатили за билет, пришли получить эмоции и удовольствие.

В спорте то же самое. Болельщики смотрят, получают эмоции, и им все равно, их не волнуют твои проблемы. Мне как спортсмену не нравится, что люди на основе того, что видят по телевизору, пытаются выносить свое мнение, порой очень резкое. Я говорю и про болельщиков, и про комментаторов. Нельзя судить, потому что вы вообще не знаете, что происходит у человека. И считаю неправильным махать шашкой на спортсмена при каждом удобном случае, – рассказал Ретивых.