Глеб Ретивых: «Посмотрите, как выступает команда Крамера за исключением Устюгова. Маркусу я говорил – ни у кого из нашей группы нет результата»

Российский лыжник Глеб Ретивых после спринта на «Тур де Ски», где он занял 11-е место, рассказал о своей спортивной форме и тренировках под руководством Маркуса Крамера.

В состав группы Крамера также входят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.

– Перед «Туром» состояние было лучше или тоже не фонтан?

– Я не знаю, в этом году вообще не то состояние. В Дрездене начал отходить от летней нагрузки, чувствовать скорость. Посмотрите сами, как выступает наша команда, группа (Маркуса) Крамера, за исключением Сереги Устюгова.

– Юля Ступак сказала, что она «пересидела» в горах.

– Это ерунда. 25-30 дней в горах – это не много, тем более на разной высоте. Я считаю, что причина в другом, я давно для себя это понял, и нечего скрывать, Маркусу я об этом говорил, что ни у кого из нашей группы нет результата.

Даже то, что Артем Мальцев заехал в Руке третьим в преследовании – сами понимаете, там не было норвежцев. И, кроме Устюгова, у нас в команде никто не бежит. Это видно, и все это знают, нечего скрывать. Мое мнение, что летний сезон был слишком «хорошим», и мы сейчас пожинаем плоды этих больших объемов.

– Что делать сейчас?

– Нужно время, сейчас ничего не сделать. Сейчас ты обязан выступать на соревнованиях. Обидно, что это олимпийский сезон и у меня такого плохого начала сезона вообще не было никогда. Но я знаю, с чем это связано.

– С чем?

– Была одна ситуация в Куусамо. Мне не хочется об этом говорить. Но я знаю суть проблемы – нашей группе нужно время, чтобы переварить нагрузку.

– А есть ли смысл для вас тогда бежать «Тур», может, будет лучше откатать две недели спокойно, выйти из-под объемов?

– «Тур» для меня всегда был стартом, где я набирал соревновательную форму, и после него у меня всегда была хорошая волна результатов. Сходить с «Тура» сейчас нет смысла, он в этом году несложный, всего шесть гонок, и из них только одна индивидуальная – завтра, классикой, на этой тяжелой трассе», – сказал Ретивых.

В группу Крамера помимо Ретивых входят Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.