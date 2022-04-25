Вероника Степанова о возможном пропуске международного сезона: «На год я замотивирована. Мотивация – это деньги. Сделайте призовые как на этапе – да мы и ездить никуда не будем»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете рассказала, что дает ей мотивацию.

– Какое отношение у действующего спортсмена, когда ты понимаешь, что следующий международный сезон, мягко говоря, с большой вероятностью для тебя не состоится?

– Есть этапы Кубка России по лыжам. Есть финал Кубка России. Кубок Восточной Европы, который начинается в Вершине Теи, проходит в Казахстане, Беларуси...

– В этом году этап в Китае можно сделать опять же.

– С удовольствием. Вообще на год я замотивирована. На волне Олимпиады, по прошествии всех этих событий – до сих пор на этой волне меня несет дальше.

Тренируюсь даже здесь (на карантине перед встречей с президентом – Sports.ru) по две тренировки в день, кручу велосипеды.

Мотивация – это деньги. Это призовые. Сделайте призовые как на этапе – да мы и ездить никуда не будем, – сказала Степанова в подкасте «Матч ТВ» «Голос биатлона».

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много