«Ребята не подсобрались. Заработали медали в Пекине, и соответственно, лидеры немного просели». Петухов о российских лыжниках на Кубке мира в Лахти

Чемпион мира в командном спринте Алексей Петухов оценил результаты российских лыжников на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Сегодня Алексей Червоткин занял 4-е место в классической «разделке» на 15 км, Александр Большунов стал пятым, Илья Семиков – седьмым. Еще трое россиян не попали в топ-10.

«Наверное, отсутствие медалей связано с перелетом, а также последующей адаптацией. Плюс спала ответственность. Ребята не подсобрались. Заработали медали в Пекине, и соответственно, лидеры немного просели.

Вероника Степанова, которая сейчас участвует на чемпионате до 23 лет, тоже жаловалась на свое состояние. Здесь для всех загадка в том, почему Олимпиада преподносит подарки, появляются новые люди, а лидеры просаживаются.

Так и Клэбо сейчас (занявший второе место – Sports.ru) оказался выше россиян. Ведь он всегда выступал хорошо на Кубках мира. Плюс это может быть связано еще и со снегом. Европейцы больше приспособлены к своему снегу. Поэтому на Олимпиаде сложно было соревноваться в пекинских условиях с сильным духом русского человека!» – сказал Петухов.

Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграл классическую гонку на 15 км с раздельным стартом, Червоткин – 4-й, Большунов – 5-й