Якимушкин, Елистратов и Климов за выступление в Пекине-2022 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Уайлд и Терентьев – второй

Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине получили государственные награды в Кремле.

Награды серебряным и бронзовым призерам вручил помощник президента России Игорь Левитин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили серебряные призеры , , Ирма Махиня, Даниил Садреев (прыжки с трамплина), Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, (коньки), (шорт-трек), (лыжи), сборная России по хоккею, а также бронзовые призеры (шорт-трек), , (фристайл).

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены бронзовые призеры (сноуборд), (коньки), (сани), (фристайл), (лыжи).