Якимушкин, Елистратов и Климов за выступление в Пекине-2022 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Уайлд и Терентьев – второй

Призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине получили государственные награды в Кремле.
Награды серебряным и бронзовым призерам вручил помощник президента России Игорь Левитин.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили серебряные призеры Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня, Даниил Садреев (прыжки с трамплина), Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов (коньки), Константин Ивлиев (шорт-трек), Иван Якимушкин (лыжи), сборная России по хоккею, а также бронзовые призеры Семен Елистратов (шорт-трек), Илья Буров, Сергей Ридзик (фристайл).
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены бронзовые призеры Вик Уайлд (сноуборд), Ангелина Голикова (коньки), Татьяна Иванова (сани), Анастасия Смирнова (фристайл), Александр Терентьев (лыжи).