Прыжки с трамплина. Рею Кобаяси и Марита Крамер победили в общих зачетах Кубка мира сезона-2021/22

Японец Рею Кобаяси и австрийка Марита Крамер победили в общих зачетах Кубка мира по по прыжкам на лыжах с трамплина в сезоне-2021/22.
Кобаяси стал обладателем Кубка мира во второй раз в карьере.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Общий зачет
Мужчины
1. Рею Кобаяси (Япония) – 1621
2. Карл Гайгер (Германия) – 1515
3. Мариус Линдвик (Норвегия) – 1231
4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1227
5. Штефан Крафт (Австрия) – 1069
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 950...
34. Евгений Климов (Россия) – 163...
38. Данил Садреев (Россия) – 101...
56. Роман Трофимов (Россия) – 29...
64. Михаил Назаров (Россия) – 10...
71. Александр Баженов (Россия) – 6
Женщины
1. Марита Крамер (Австрия) – 1316
2. Ника Крижнар (Словения) – 1191
3. Урша Богатай (Словения) – 1151
4. Катарина Альтхаус (Германия) – 906
5. Сара Таканаси (Япония) – 843
6. Силье Опсет (Норвегия) – 731...
24. Александра Кустова (Россия) – 169...
27. Ирина Аввакумова (Россия) – 132...
31. Софья Тихонова (Россия) – 107...
39. Ирма Махиня (Россия) – 46
40. Кристина Прокопьева (Россия) – 44...
46. Лидия Яковлева (Россия) – 18...
52. Анна Шпынева (Россия) – 6