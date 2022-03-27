Прыжки с трамплина. Рею Кобаяси и Марита Крамер победили в общих зачетах Кубка мира сезона-2021/22

Японец Рею Кобаяси и австрийка Марита Крамер победили в общих зачетах Кубка мира по по прыжкам на лыжах с трамплина в сезоне-2021/22.

Кобаяси стал обладателем Кубка мира во второй раз в карьере.

Прыжки с трамплина

мира

Общий зачет

Мужчины

1. Рею Кобаяси (Япония) – 1621

2. Карл Гайгер (Германия) – 1515

3. Мариус Линдвик (Норвегия) – 1231

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1227

5. (Австрия) – 1069

6. (Германия) – 950...

34. (Россия) – 163...

38. (Россия) – 101...

56. Роман Трофимов (Россия) – 29...

64. Михаил Назаров (Россия) – 10...

71. Александр Баженов (Россия) – 6

Женщины

1. Марита Крамер (Австрия) – 1316

2. Ника Крижнар (Словения) – 1191

3. Урша Богатай (Словения) – 1151

4. Катарина Альтхаус (Германия) – 906

5. Сара Таканаси (Япония) – 843

6. Силье Опсет (Норвегия) – 731...

24. Александра Кустова (Россия) – 169...

27. Ирина Аввакумова (Россия) – 132...

31. Софья Тихонова (Россия) – 107...

39. Ирма Махиня (Россия) – 46

40. Кристина Прокопьева (Россия) – 44...

46. Лидия Яковлева (Россия) – 18...

52. Анна Шпынева (Россия) – 6