Вик Уайлд: «Пока я нахожусь в России, хотел бы работать там, где можно что-то изменить или повлиять на жизни людей»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду рассказал о своих дальнейших планах.

– Я ездил в США на две недели. Был день рождения моей мамы. Сложно было туда долететь, много пересадок. Но всегда приятно увидеть маму.

– Сейчас сложная ситуация в России. Друзья и родные не говорили, чтобы вы оставались в США?

– Там, откуда я родом, не волнуются об этом. Мне никто ничего негативного не говорил. Я был удивлен, если честно.

– Какой сейчас план?

– У меня нет плана. Нужно подождать и посмотреть, какие появятся возможности. И тогда появится план. Думаю, через пару месяцев пойму, что делать.

– Рассматриваете ли вы возможность работы в Федерации сноуборда России?

– На самом деле я бы не хотел работать в федерации. Пока я нахожусь в России, я бы хотел работать там, где можно что-то изменить или повлиять на жизни людей.

– То есть не в спорте?

– Нет. Я был бы рад чем-нибудь заниматься в спорте. Зависит от того, что произойдет дальше, есть для меня место или нет, – сказал Уайлд.