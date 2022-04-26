«Они думают, что могут помочь, делая больно другим». Вик Уайлд об отстранении российских спортсменов

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Политика Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее Уайлд выложил переписку с иностранными сноубордистами. Спортсмены голосовали за отстранение россиян от соревнований под эгидой FIS.

– Почему вы запостили эту переписку?

– Это больше была шутка. Хотел подшутить над этими парнями за то, что они были такими глупыми. Я был очень удивлен, что действующие спортсмены голосуют за то, должны ли мы выступать. Поэтому решил повеселиться. Они не должны бояться, чтобы открыто выражать свою точку зрения. Я сделал так, чтобы их голоса были лучше слышны.

– Какую реакцию вы получили от них?

– Мне кажется, что они были расстроены. Я сказал им: «Не переживайте! Вы выживите. У вас впереди еще парочка стартов. Сфокусируйтесь на них».

Знаете, я слышал разные странные вещи. Они думают, что могут помочь, делая больно другим людям. Им кажется нормальным войти в чью-то жизнь и сказать им, что они должны делать. Они думают, что помогают нам.

Отстраняя нас, они думают, что дают нам надежду. Знаете, мне уже 35 лет. Я надеюсь только на себя. Они должны фокусироваться на себе, а я на себе, – сказал Уайлд.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные