Вик Уайлд: «В феврале мы сидели на карантине перед встречей с Путиным. 23 числа карантин отменили – тогда я понял, что случится что-то плохое»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду рассказал о том, как должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы сидели на карантине перед большой встречей с Путиным в Кремле. Нам нужно было изолироваться за две не недели до нее. Но 23 февраля на сказали, что карантин закончился и мы можем идти домой, все отменили. Тогда я понял, что на следующий день случится что-то плохое. Так и произошло – следующим утром все началось», – сказал Уайлд.

Спортсмен отметил, что вместо встречи с Путиным его попросили встретиться с министром спорта Олегом Матыциным и Вячеславом Фетисовым.

«Фетисов сказал мне: теперь все по-другому. Теперь ты не просто парень с Олимпиады в Сочи. Теперь ты – пример для подражания. Ты больше не моешь быть ребенком, теперь ты взрослый.

Сейчас я скорее волк, который осматривается в поисках истины, чем ведомая овечка. Что я думаю о ситуации на Украине? Я устал от того, что все думают, будто тут есть и хорошее, и плохое», – рассказал Уайлд.