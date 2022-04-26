Экс-директор сборной Норвегии о сборе российских лыжников в Крыму: «Они делают это, чтобы показать, что в России все идет «как обычно»

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Бывший директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус высказался о предстоящем сборе российских лыжников в Крыму.

Тренер Юрий Бородавко сообщил, что его группа начнет сбор в поселке Морском 15 мая.

«Со стороны может показаться, что они делают это, чтобы показать, что в России все идет «как обычно». Если в непосредственной близости проводится спецоперация, это не имеет значения», – сказал Лефсус.

Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг считает, что в этом есть особая символика.

«Она определенно там есть. Возможно, им (российским лыжникам) следует задуматься и понять серьезность ситуации. Массовые санкции есть не только в спорте. Это очень серьезный вопрос, который долго будет затрагивать лыжный спорт и их самих.

Они, вероятно, больше беспокоятся о своей репутации в России – они должны показывать, что даже если идет так называемая спецоперация, это не влияет на их подготовку. Наверное, для них важно показать россиянам: «Мы неустанно готовимся к чемпионату мира в Планице», – отметил Ульванг.

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