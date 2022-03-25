Денис Спицов: «Никогда не видел Большунова таким веселым и разговорчивым, как на финише скиатлона на Олимпиаде»

Российские лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов и Наталья Непряева рассказали о трехкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.

«Он своеобразный, у него достаточно сложный характер, он открывается не каждому человеку. К нему нужно не то что искать подход, он сам поймет – можно ли это делать или нельзя», – сказал Червоткин.

«В больше степени он закрытый, но это человек настроения. По нему сразу видно, когда лучше вообще не подходить к нему. А когда он в хорошем настроении, он сам подойдет, скажет все, что думает, пошутит», – отметила Непряева.

«Я Саню никогда не видел таким веселым, таким разговорчивым, таким эмоциональным, как после финиша в скиатлоне на Олимпиаде.

Мы на финише обсуждали: как это круто – пускай раз в 4 года, но оказаться на пьедестале там, где это нужно, и снова рядом.

Я очень рад за Саню, что он не только стал дважды олимпийским чемпионом в индивидуальных дисциплинах, но и в эстафете. Это гораздо сложнее – вчетвером выйти на уровень и доказать всему миру, что сильнейшие – это мы», – добавил Спицов.

«Ха-ха-ха, куда ждать-то?! Сколько можно ждать?» Эта победа Большунова на Олимпиаде-2022 – нокаут и конец всей его боли!